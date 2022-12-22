الأخطاء الطبية واردة بشكل أسبوعي..؟!

كشف رئيس اتحاد شركات التأمين في سوريا حسين نوفل، أنه أسبوعياً يتم توقيف طبيب أو أكثر بسبب خطأ طبي.

وبيّن نوفل أنه لا يوجد إحصائية عن الأخطاء الطبية، لافتاً إلى وجود دراسة لمنع الطبيب من ممارسة المهنة في حال لم يكن لديه تأمين ضد الأخطاء الطبية، وفي حال تطبيقها فإنه من الممكن أن تكون هناك إحصائيات عن هذا الموضوع.

وأوضح أنه حال تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية فإن ذلك لا يلغي الأخطاء الطبية وإنما بهذه الخطوة لا يتحمل الطبيب التعويض المادي للمرضى نتيجة الخطأ الطبي الذي وقع فيه أثناء ممارسته ويتم دفع التعويض للمريض عن طريق التأمين.

كما أشار نوفل إلى أن عالمياً يتم تسجيل حالة واحدة من كل 10 حالات، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أنه أسبوعياً يتم التواصل معه تقريباً حول توقيف طبيب أو أكثر على مستوى البلاد بسبب أخطاء طبية للعمل على الإفراج عنه، مشيراً إلى أن معظمها بحسب متابعته تكون عبارة عن شكاوى القصد منها ابتزاز الأطباء وليس المقصود الخطأ الطبي.