كهرباء ريف دمشق ستخفف التقنين خلال الأعياد

أكد مدير كهرباء ريف دمشق بسام المصري وصول تجهيزات ومحولات سيجري العمل على تركيبها في عدة مناطق بريف دمشق حسب الأولوية ستساهم باستقرار التيار الكهربائي أثناء ساعات الوصل، وخاصة في جرمانا والحسينية حيث ستستبدل المحطات المحروقة.

وأوضح المصري أن الضغط والاكتظاظ السكاني وكثرة الأعطال على المحولات يؤدي لعدم وصول الكهرباء وانقطاعات لـ 10 ساعات مقابل ساعة وصل واحدة، أما حالياً ومع تركيب المحولات سيصبح الوضع أفضل بواقع ساعة وصل مقابل خمس ساعات قطع.



وحول إمكانية تحسن الواقع الكهربائي خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة قال المصري إنه سيجري العمل على تخفيف التقنين في المناطق التي تحتفل بالعيد قدر الإمكان، بحيث يصبح التقنين ساعتي وصل مقابل أربع ساعات قطع إن أمكن.



شام إف إم