بايدن يعلن عن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 374 مليون دولار

22-12-2022

بايدن يعلن عن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 374 مليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عقب محادثته مع فلاديمير زيلينسكي، عن مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقية 374 مليون دولار.

وقال بايدن: "اليوم، تعهدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم أكثر من 374 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة لأوكرانيا".

ووفقا له، سيتم تسليم المساعدات على شكل مساعدات غذائية وضروريات أساسية، وكذلك في شكل دعم مالي.

ونوه بايدن إلى أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا إلى جانب المساعدات العسكرية بقيمة 1.8 مليار دولار التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، ستصل إلى 2.2 مليار دولار.

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