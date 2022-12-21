القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا ثلاث عمليات في سوريا خلال 48 ساعة

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الثلاثاء 20 كانون الأول/ديسمبر، أنها نفذت ثلاث عمليات خلال الـ48 ساعة الماضية، واعتقلت مجموعة من عناصر تنظيم “داعش” بينهم قيادي، وذلك في شرقي في سوريا.



وقالت القيادة في بيان، إن قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت 3 غارات بطائرات هليكوبتر شرق سوريا، على مدار الثماني والأربعين ساعة الماضية، واعتقلت ستة أعضاء من تنظيم “داعش”. وأضافت أن أحد المعتقلين من قادة التنظيم البارزين في سوريا، وهو ضالع في تنفيذ هجمات في البلاد.



وكانت أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، بتاريخ 16 كانون الأول، أنها أجرت ست عمليات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” منذ 8 كانون الأول.

وقالت في منشور على تويتر، إن العمليات أسفرت عن اعتقال 5 عناصر من تنظيم “داعش”، متورطين في التخطيط لهجمات على مراكز يحتجز فيها عناصر “داعش” وعلى مخيم الهول، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواجهة التهديد العالمي من “داعش”، بالشراكة مع القوات المحلية.