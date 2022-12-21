القبض على مطلوب بجرائم سلب مسلح وسرقات ضخمة في طرطوس واللاذقية
ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على مطلوب يمتهن أعمال السلب والسرقة بتهديد السـلاح.
و تم إلقاء القبض على المتهم (آصف . ش) مواليد 1974 وذلك بالاشتراك مع موقوفين سابقاً ضمن الفرع وأشخاص متوارين، وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه أكثر من إحدى عشرة حادثة سلب وسرقة باستخدام مسدسات وبنادق حربية وقنابل مع شركائه وهي (سرقة مبلغ مليار وثلاثمائة مليون ل. س ليلاً من أحد المعامل بمحافظة طرطوس بعد تقييد حارس المعمل – خلع وكسر أبواب فيلات بريف اللاذقية وسرقة محتوياتها التي تقدر بالملايين- سرقة أنابيب الري بالتنقيط ومضخات المياه من عدة مزارع بريف اللاذقية – سرقة مضخات مياه ذات محركات كبيرة ومضخات أدوية زراعية ومناشير حطب من إحدى المعامل -سلب سائقي السيارات مبالغ مالية – سرقة سيارة).
ومازالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة لكشف باقي الشركاء وسيتم تقديمه للقضاء أصولاً.
المصدر : وزارة الداخلية
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