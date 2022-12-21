21-12-2022
إلقاء القبض على مجرم قام بقتل خاله وأصاب ابن خاله في بلد مجاور وهرب إلى سورية
وردت معلومات إلى مركز شرطة دوما الخارجي في ريف دمشق بتواجد شخص في منطقة دوما متهم بجـ.ريمة قـ.تل حصلت خارج البلد وهو المدعو (أحمد . ج) فتم إعداد الكمين اللازم له وإلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مركز شرطة المنطقة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل خاله بإطلاق النار عليه أثناء تواجده في بلد مجاور بسبب خلافات شخصية وذلك في بداية العام الحالي ، كما اعترف بإطـ.ـلاق النار على ابن خاله وإصابته في يده.
تم تنظيم الضبط اللازم بحقه وسيتم إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.
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