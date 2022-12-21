زوج يقتل زوجته بعد مشادة كلامية بينهما 

لقد شهدت مدينة النبك في القلمون الغربي في محافظة ريف دمشق اليوم مقتل زوجة على يد زوجها بعد مشادة كلامية بينهما، بسبب الخلافات الزوجية، وفرّ المتهم هارباً، عقب ارتكاب الجريمة، النيابة العامة في منطقة النبك بالتعاون مع قيادة شرطة المنطقة وقسم الأمن الجنائي هناك فتحوا تحقيقاً بالواقعة.

هذا وكان قسم شرطة منطقة النبك قد تلقى أخباراً أن هناك جريمة قتل في حي المليطة في مدينة النبك وعلى إثرها توجه القاضي المستشار خالد عبد القادر رئيس النيابة العامة والعقيد سليمان زريف شيحه مدير منطقة النبك والرائد علي منصور رئيس القسم الجنائي والطبيب الشرعي محمد زرزور إلى مكان الحادثة وبيت المغدورة حيث تم الكشف عليها و من ثم تم نقلها إلى مشفى القلمون لإتمام عملية الكشف وبيان سبب الوفاة.

وبالفحص من قبل هيئة التحقيق تبين أن سبب الوفاة نقص التروية الدماغية نتيجة الضغط على الأوعية الكبيرة في الرقبة بفعل شريط كهربائي الذي تم لفه حول رقبتها وممسكاً به بقبضة يده وظل يضغط على رقبتها إلى أن حصل نقص التروية الدماغية والتموت الدماغي وتوقف القلب والتنفس وحدوث الوفاة.

وبيّنت التحقيقات وجود خلافات زوجية، بين المتوفية البالغة من العمر ثلاثين عاماً وزوجها، وحدوث مشادة كلامية بينهما حيث وجهت الزوجة المتوفية إلى زوجها عبارة نابية قالت له فيها: (يحرق روح أمك)، وعلى إثر تلك العبارة التي وقعت على الزوج كالصاعقة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الزوج على المجني عليها بالضرب على رأسها ومن ثم قام بلف شريط شاحن الجوال الذي كان في حوزته حول عنقها وظل يضغط على رقبتها إلى أن أودى بحياتها وفرّ هارباً بعدما أخبر شقيق زوجته بجريمته النكراء، وبسؤال شقيق المتوفية، أيد ما جاء بالفحص واتهم زوج شقيقته بارتكاب الواقعة