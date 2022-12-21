عبد اللهيان: وزير الخارجية السعودي أكد لي استعداد المملكة لاستمرار الحوار مع إيران

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد له على هامش مؤتمر بغداد الثاني في العاصمة الأردنية عمّان، استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران.

وكتب عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "حضرتُ مؤتمر بغداد الـ2 في الأردن لنؤكد دعمنا العراق، وعلى هامش الاجتماع أتيحت لي الفرصة ،أيضًا، للحديث الودي مع بعض نظرائي ومنهم وزراء خارجية عُمان، وقطر والعراق، والكويت، والسعودية".

وأضاف "أكد لي وزير الخارجية السعودي، استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران".



وكان عبد اللهيان أوضح، الإثنين الماضي، أن طهران مستعدة لعقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع بين إيران ودول الخليج العربية، بالإضافة إلى دول الجوار الأخرى.

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر طهران للحوار "نحن مستعدون لعقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع في إيران ودول الخليج العربية ودول الجوار الأخرى"، مشيرًا إلى أن "إيران مستعدة لمواصلة المفاوضات مع السعودية".