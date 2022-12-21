وزير الداخلية يلتقي رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن لوزارة قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة المهجرين إلى وطنهم، وسمحت بدخول المهجرين بأي وثيقة تثبت أنهم من مواطني سورية، كذلك استصدار الوثائق الشخصية لفاقديها من المراكز الحدودية.

وذلك خلال لقائه مع رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سورية سيفانكا دانا بالا حيث بحثا التعاون المشترك بين الجانبين في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار الرحمون إلى أن الدولة السورية مستمرة في تعزيز وتطوير التعاون مع المفوضية وتقديم التسهيلات اللازمة لعملها، وذلك بما ينسجم مع التزاماتها الدولية وقوانينها وسيادتها الوطنية.

من جانبه رئيس البعثة أكد متابعة التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية، لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمل المفوضية، منوهاً بالجهود التي تبذلها الدولة السورية لتقديم التسهيلات اللازمة لعودة المهجرين إلى وطنهم.

