سعر البراد 7مليون والغسالة 6مليون.. أسعار الأجهزة الكهربائية "بوس الولوا"

ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية خلال العامين الأخيرين بشكل كبير، حتى أصبحت حلما لذوي الدخل المحدود القدرة، وشكّلت هاجساً كبيراً أمام الشباب المقبلين على الزواج.

وحسب نشرة أسعار الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى"، فقد تراوح سعر البراد من مليون وخمسين ألف إلى مليون وتسعمائة ألف ليرة سورية، بينما الغسالات الآلية سجلت سعر مليونين وسبعمائة ألف ليرة سورية، والغسالات نصف الآلية سبعمائة ألف ليرة سورية، والمكنسة الكهرباء ثلاثمائة وعشرة آلاف ليرة سورية، والمدفأة مئتان وسبعون ألف ليرة سورية.

بينما سجل براد ماركة الحافظ سعر يتراوح بين ٣ مليون و ٧ مليون ليرة سورية، أما غسالات من نوع وتار فقد سجلت سعر بين ٤ مليون و ٦ مليون ليرة سورية، وغسالات الحافظ نصف آلية مبلغ ٨٠٠ الف ليرة سورية، والمدفأة من نوع الحافظ ثلاثمائة ألف ليرة سورية، ووصل سعر المكيف إلى سبعة ملايين ليرة سورية وذلك بحسب الحجم.

أما الأسواق المستعملة والتي تعتبر ملجأ للمضطر للشراء، فهي الأخرى ليست بأفضل حالا، ولا تزال أسعارها مرتفعة للجميع، حيث سجل البراد المستعمل من نوع الحافظ مليون ونصف ليرة سورية، بينما غسالة وتار ٩٠٠ ألف ليرة سورية، والمدفأة المستعملة ١٥٠ الف ليرة سورية، والمكنسة الكهربائية ١٥٠ ألف ليرة سورية، بينما المكيف المستعمل بين ٩٠٠ الف والمليون ونصف ليرة سورية.