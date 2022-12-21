إيلون ماسك: سأتنحى عن منصبي عندما أجد "غبيا" يقبل بهذه الوظيفة

بعد أن نصحه أكثر من 50 % من المصوتين بالتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة تويتر، رد إيلون ماسك بتغريدة مثيرة للجدل صباح اليوم الأربعاء.

وقال المؤسس المساعد لشركة تيسلا: "سأستقيل من منصبي كمدير تنفيذي لتويتر، عندما أجد شخصا غبيا بما فيه الكفاية ليأخذ هذه الوظيفة! بعد ذلك سأدير البرمجيات والسيرفرات".

وكان ماسك، 51 عاما، قد أجرى استفتاءً يوم 19 ديسمبر، أخذ فيه رأي المتابعين حول ما إذا كان عليه التنحي عن منصبه في تويتر، مشيرا إلى أنه سيلتزم بالنتيجة.

وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 17 مليون مستخدم بعد 12 ساعة، بنسبة 57.5 % ممن يؤيدون تنحيه عن منصبه.