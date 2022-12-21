توقعات أحداث عام 2023 في أهم دول العالم

مع اقتراب نهاية العام الحالي، مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، ترصد في تقرير مطول، أبرز 10 مخاطر عالمية متوقعة في عام 2023.

وقالت المجلة إن هذا الرصد «جاء بالاعتماد على سنوات الخبرة الطويلة في التنبؤ بالمخاطر والاتجاهات العالمية في مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي، حيث تم تكليفنا بتزويد قادة الولايات المتحدة بتحليلات ورؤى بعيدة المدى».

وأضافت الصحيفة أنها حددت المخاطر العالمية الكبرى في عام 2023 من منظور الولايات المتحدة، ومن منظور عالمي، وهي كالتالي:

الحرب في أوكرانيا

لا تزال نهاية الحرب في أوكرانيا، تشكل لغزاً. لكن مع ذلك تتوقع الصحيفة سلسلة من الأزمات المتعددة والمتتالية للحرب، متعلقة بالطاقة وانعدام الأمن الغذائي والتضخم والتباطؤ الاقتصادي.

ومع حلول فصل الشتاء، وتباطؤ الحرب، سيعمل بوتين بلا شك على تكثيف استراتيجيته القائمة على الاستنزاف، بمهاجمة البنية التحتية للطاقة والمياه في أوكرانيا، ساعياً إلى جعل أوكرانيا تنهار كدولة فاعلة .

الأمن الغذائي

توقعت الصحيفة أن يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي، وقد سلط برنامج الأغذية العالمي الضوء على الجوع وسوء التغذية في جميع أنحاء العالم، مثل أمريكا الوسطى وهايتي، وشمال أفريقيا وغانا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان والقرن الأفريقي وسوريا واليمن وباكستان وأفغانستان.

الاضطرابات والمواجهة مع إيران

تقول الصحيفة بأن هناك خطر بالفعل من اندلاع صراع أمريكي أو إسرائيلي مع طهران، خاصة أن الاتفاق النووي الإيراني، الذي كان على وشك النجاح قبل بضعة أشهر فقط، مُجمد الآن.

تفاقم أزمات الديون في الدول النامية

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من أن 54 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني من «مشاكل ديون حادة».

تمثل هذه البلدان 18٪ من سكان العالم، وأكثر من 50٪ من الأشخاص فيها يعيشون في فقر مدقع، و28 من 50 دولة تعتبر من الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي، وهناك أزمات ديون طويلة الأمد مع عواقب اقتصادية وخيمة. وتحتل البلدان المنخفضة الدخل، مثل الصومال وزيمبابوي، صدارة قائمة البلدان المتعثرة اقتصادياً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الديون العالمية المتصاعدة

تبلغ ديون الشركات غير المالية (88 تريليون دولار، حوالي 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، وديون الحكومات والمجموعات الكبيرة والأسر المشتركة بلغت (290 تريليون دولار بحلول الربع الثالث من عام 2022)، وجميعها آخذة في الازدياد خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية، وفقاً للمعهد الدولي للتمويل. وهناك أزمات متعددة ساهمت في ذلك وتتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة والركود في أوروبا والاقتصاد الصيني الضعيف، والحرب في أوكرانيا.