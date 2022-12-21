شركة صينية مهمة تسرّح عدداً من موظفيها

بدأت شركة شاومي الصينية في تسريح العمال في مجال خدماتها المتعلق بالهواتف الذكية وخدمات الإنترنت، لتنضم إلى قائمة طويلة من شركات التكنولوجيا الصينية التي قلصت عدد الوظائف بها، في وقت تتصدى فيه البلاد لتفشي مرض كوفــ.يد-19.

وقال متحدث باسم الشركة: إن «ممارسات تحسين كفاءة الموظفين وتبسيط الهيكل التنظيمي، التي تقوم بها الشركة ستؤثر على أقل من عشرة بالمئة من إجمالي القوى العاملة»، مضيفاً أنه «تم تعويض المتضررين وفقاً للوائح المحلية».

وامتلأت منصات وسائل التواصل الاجتماعي في #الصين، بما في ذلك ويبو و شاوهونج شو وماي ماي، بمنشورات حول تقليص عدد الوظائف هذا الأسبوع، ونقلت وسائل إعلام محلية صينية لأول مرة عن مصادر لم تسمها، أن «خفض الوظائف سيؤثر على 15% من رواتب العاملين في شاومي».

وكانت العديد من شركات التكنولوجيا الكبر في الصين بما في ذلك تينسنت هولدينجز وعلي بابا، قد بدأت في تسريح العمال في الأشهر الأخيرة، في خضم الحرب الطويلة التي تشنها الصين على كوفــ.يد-19.

وذكرت صحف محلية صينية، أنه «حتى 30 أيلول الماضي، كان لدى شركة شاومي ما يقارب 35314 موظفاً، منهم أكثر من 32 ألف موظف في الصين فقط».

ويمكن أن يؤثر قرار الشركة بتسريح العمال على الآلاف الذين انضم الكثير منهم للتو إلى الشركة، خلال فترة التوظيف التي بدأت فيكانون الأول من العام الماضي.

وأعلنت شركة شاومي، فيتشرين الثاني المنصرم، عن «انخفاض إيراداتها في الربع الثالث بنحو 9.7 %، بسبب قيود كوفــ.يد-19 المفروضة في الصين وتراجع طلب المستهلكين».

ولا تعتبر الشركة الصينية، هي الشركة الأولى التي تقوم بهذه العملية، فقد قامت العديد من الشركات العالمية والأمريكية خلال الأشهر المنصرمة، بتسريح وتقليص عدد موظفيها، وإن كان بأسباب مختلفة، وعلى رأس هذه الشركات تويتر وميتا.