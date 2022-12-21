أنقرة توجه رسالة خطيرة لواشنطن

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن أنقرة ليست بحاجة إلى إذن أي جهة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني، شمالي سوريا.

وأوضح أكار في تصريح لصحيفة “Il Messaggero” الإيطالية، أن حزب العمال الكردستاني، فرع سوريا، يستهدف أمن وسلامة الأراضي التركية، وأن عمليات أنقرة العسكرية في الشمال السوري تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخّول تركيا حق الدفاع عن نفسها.

وأضاف آكار أن الـ«ppk» المدرج على لائحة التنظيمات الإرهـ.ـابية لدى الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعمل على مغالطة المجتمع الدولي من خلال تبني أسماء مختلفة.

وشدد على أن تركيا تستهدف فقط التنظـ.ـيم في شمال سوريا، وأنها لا تعاني أي مشاكل مع الأكراد، أو أي إثنية أخرى.

كما أوضح وزير الدفاع التركي، أن تركيا تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وسبق وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده «ستقتلع شوكها بأيديها» شمالي سوريا.

وأضاف أردوغان أن الولايات المتحدة الأمريكية تُرسل شاحنات من الأسلحة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» شمالي سوريا، وتقدم الدعم لها، دون أن تكترث لكلامنا، وهي بذلك ترتكب خطأ بحق دولتنا، التي تعتبر حليفة لها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).