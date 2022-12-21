ماهي الأسباب التي تمنع ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية؟

صوتت لجنة الكونغرس، المسؤولة عن التحقيق في أحداث الشغب التي شهدها مقر الكونغرس الأمريكي في السادس كانون الثاني العام الماضي، التي يقودها الديمقراطيون، لصالح توجيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات لترامب.

وقالت اللجنة إن الرئيس الأمريكي السابق #دونالد_ترامب ينبغي أن توجه إليه اتهامات جنائية، منها التمرد.

كما أوصت اللجنة بأن تتم ملاحقة ترمب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية)، والتآمر على الدولة الأمريكية، والإدلاء بتصريحات كاذبة.

ترامب سارع إلى اتهام اللجنة بالسعي إلى منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توجيه «اتهامات زائفة» إليه.

وقال في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشل): «كل هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي. محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري، من الانتخابات الرئاسية المقبلة».

ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل، المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق.

ويواجه من تساق هذه الاتهامات بحقه عقوبة السجن، وقد يمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.

وكان أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني 2021، في محاولة لوقف جلسة التصديق على نتائج الانتخابات واعتماد #جو_بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وبحسب المعاونة السابقة في البيت الأبيض كاسيدي هاتشينسون، فإن ترمب كان يعلم أن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وخطرين، وسط الحشود التي تجمعت يومئذٍ قرب البيت الأبيض.

سبق وأن تم توجيه تهم عدة للرئيس السابق دونالد ترامب، منها الإحتفاظ بوثائق سرية، عن ايران والصين، كان ينبغي أن يعيدها للبيت الأبيض قبل رحيله.