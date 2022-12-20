روسيا: إسقاط 3 مقاتلات ومروحيتين وقتل أكثر من 180 أوكرانياً

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء: إنها أسقطت 10 طائرات مختلفة الأنواع، وقتـلت ما يزيد على 180 جندياً أوكرانياً في ساحات القتال شرقي أوكرانيا.

التطورات الميدانية

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، حول التطورات الميدانية اليوم الثلاثاء، أنه قد "تم القضاء على ما يصل إلى 30 جندياً أوكرانياً و3 مركبات عسكرية، إثر القصف الجوي والمدفعي للجيش على وحدات القوات الأوكرانية في منطقة كيسلوفكا في مقاطعة خاركيف".

وأضاف البيان، أنه تم تدمير "3 مجموعات تخريب واستطلاع" تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وستيلماخوفكا في لوغانسك، مشيراً إلى مقــتل 50 جندياً أوكرانياً ومدرعتان و3 شاحنات رباعية الدفع.

قصـف موجه

وقتل أكثر من 100 جندي أوكراني، في العمليات العسكرية في بلدات إيفانو- دارييفكا وباخموتسكوي وأورلوفكا في دونيتسك، إضافة إلى تدمير 4 عربات نقل جند ومركبتين عسكريتين أخريين، نتيجة القصف الموجه على المواقع الأوكرانية.

وأشار البيان كذلك، إلى أنه تم تدمير نقاط انتشار مؤقت لوحدات الألوية الآلية 61 و72، التابعة للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك الجنوبي، في مناطق كونستانتينوفكا وزولوتايا نيفا.

تدمير رادارات

وقال البيان أيضاً: إنه تم تحييد مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في بلدة نوفودونيتسكوي في دونيتسك، مضيفاً إن العمليات العسـكرية في هذه المنطقة أسفرت عن مقـتل وإصابة 70 جندياً أوكرانياً، وتدمـير 3 عربات قتالية مصفحة وشاحنتي بيك أب.

كما أشار إلى أنه تم تدمير مستودع ذخيـرة تابعاً للقوات الأوكرانية في بلدة نيفسكوي في لوغانسك، إضافة إلى 64 مربض مدفعية، وكذلك تجمعات للقوى البشرية والآليات العسكرية في 143 منطقة.

ودمرت القوات الروسية في منطقة أوكرانكا في دونيتسك، محطتي رادار ملحقتين بأنظمة الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات من طراز إس-300، إضافة لرادار أميركي الصنع من نوع "تي بي كيو 36".

إسقاط طائرات



وأسقطت الطائرات المقـاتلة الروسية، طائرتين من طراز "ميغ-29" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق بلدتي ستيبانوفكا وبيلوزرسكوي، وطائرة من طراز "سو-25" أوكرانية بالقرب من بلدة فوغليدار في دونيتسك.

كما أسقطت مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي - 8"، بالقرب من قريتي تيموفييفكا وسيفيرنوي في دونيتسك.

إضافة إلى ذلك، تم تدمير 5 طائرات مسيرة في بلدات رودوفو في لوغانسك، وفولنوفاخا ونوفواندرييفكا في دونيتسك وفيليكي كوباني في منطقة خيرسون.