20-12-2022
شاشات سيرونكس تعود للأسواق
عادت الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية "سيرونكس" لاطلاق منتجها من الشاشات توقفها بسبب العقوبات والإجراءات الإقتصادية القسرية المفروضة على سورية.
وبحسب بيان لوزارة للصناعة قامت الشركة بتأمين مستلزمات الإنتاج لتصنيع ١٤٠٠ شاشة من قياس ٣٢ و ٥٥ بوصة بمواصفات فنية جيدة وتقنية متطورة بنسخة أندرويد ١١ مع بث رقمي أرضي متطور كأول منتج بهذه المواصفات يتواجد بالسوق السورية ووفق أسعار منافسة.
وتعاني الأسواق السورية من فقدان الشاشات من الأسواق وارتفاع أسعارها حيث أقل شاشة تجاوز سعر ١.٥ مليون ليرة سورية فكم ستبيع الشركة شاشاتها في الأسواق.
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