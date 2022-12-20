الجيش يحبط محاولة تسلل لـ الهيئة في محور ريف إدلب الشمالي

دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفائها)” في محور ريف إدلب الشمالي الشرقي، بعد محاولة تسلل لمسلحي “الهيئة” في محور بلدة أربيخ.

وقال مصدر ميداني: “إن مجموعة مسلحة تابعة لفصيل هيئة تحرير الشام الواجهة الحالية لتنظيم النصرة في إدلب حاولت أمس الأحد التسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور بلدة أربيخ شمال شرقي مدينة إدلب مستغلة سوء الأحوال الجوية الضباب الكثيف في المنطقة، لكن اعتماد الجيش السوري في مثل هذه المواقع الكمائن المتقدمة كشف محاولة التسلل هذه لينتقل المشهد الميداني إلى اشتباكات عنيفة استمرت لمدة ساعة من الوقت، وأسفرت عن مقتل 3 مسلحين على الأقل وإصابة آخرين، على حين انسحب من تبقّى منهم باتجاه محور تفتناز الذي يشهد وجود للقوات التركية”.



وتابع المصدر: “إن مدفعية الجيش السوري استهدفت استهدافاً مكثفاً تحركات وآليات تابعة للمسلحين حاولت مؤازرة المجموعة المتسللة ما أسفر عن تدمير 4 مواقع وآلية دفع رباعي مجهزة برشاش، حيث لم يسجل أي تغير بخريطة السيطرة”.

وتعتبر هذه المحاولة هي الثانية لمسلحي “الهيئة” في هذه الشهر، حيث تم إحباط محاولة تسلل لهم في محور بلدة داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي الأسبوع الماضي من دون أن يطرأ أي تغير على خطوط التماس.

أثر برس