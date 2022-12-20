التجارة الداخلية تعتزم وضع شاشة كبيرة لعرض الأسعار

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، عن نية الوزارة وضع شاشة كبيرة لعرض الأسعار، بما يسهم في ضبط التسعير اليومي.

ونقلت وكالة “سانا” عن سالم قوله إن الوزارة ستقوم في العام القادم، بوضع شاشة كبيرة مربوطة بالوزارة تعرض عليها الأسعار، وإحداث شعبة لها في سوق الهال بدمشق تعمل بالتعاون مع لجنة السوق لضبط التسعير اليومي ومنع التلاعب من قبل ضعاف النفوس.

وسبق أن طالبت “جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها” في تموز (يوليو) الماضي، بأن يتم وضع لوحة إعلانية في مداخل الأسواق الرئيسية توضح الأسعار التموينية للمواد المطروحة في السوق.

ولفت سالم إلى أن الخضار والفواكه مواد سريعة العطب وتدخل سوق الهال على مدار اليوم، وهناك متغيرات سريعة بالنسبة لها، لذلك يجب أن يكون التسعير يومياً بناء على التكاليف الحقيقية.

وتشهد الأسواق حالة من الفوضى وارتفاعات متتالية في الأسعار خلال فترات زمنية متقاربة، الأمر الذي يبرره التجار بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية وارتفاع تكاليف النقل، وقلة البضائع، فضلاً عن الفوارق السعرية الواضحة بين سوق وآخر بحسب المنطقة، في وقت تعجز فيه “وزارة التجارة” عن ضبط السوق بشكل محكم لقلة عناصرها التموينية مقارنة بحجم الأسواق على حد قولها.