موجة غامضة تصدع غلاف الأرض المغناطيسي

انطلقت موجة صادمة باتجاه الأرض الليلة الماضية أدت إلى تشقق غلافها المغناطيسي، الذي يحمي الكوكب من الإشعاع الضار.

ويعتقد علماء الفلك أن الموجة الصادمة التي لم يعرف أصلها، جاءت من طرد غاز نشط للغاية ومغناطيسي وشديد السخونة ينطلق من الشمس، يُعرف أيضًا باسم طرد الكتلة الإكليلية (CME).

وربما تم إطلاق الموجة من البقع الشمسية AR3165، التي أطلقت ما لا يقل عن 8 توهجات شمسية في الفضاء في 14 ديسمبر، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي فوق المحيط الأطلسي.

ولوحظت البقعة الشمسية تتصاعد في 14 ديسمبر ثم أطلقت انفجارًا من فئة M6 ضرب الأرض، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تصنف التوهجات الشمسية من الفئة M على أنها متوسطة الحجم. ومع ذلك، يمكن أن تتسبب هذه الأحداث في انقطاع التيار الكهربائي عن الراديو لفترة وجيزة، وقد حدث ذلك الأسبوع الماضي فوق المحيط الأطلسي.

والتقط مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة "ناسا"، وهو مسبار يدرس شمس الأرض، الانفجارات من البقعة الشمسية، وهي منطقة مظلمة أكثر برودة من أجزاء أخرى من السطح، والتي أطلقت تيارات من البلازما، واحدة تلو الأخرى.

وشوهدت ومضات ضوء ساطعة قادمة من البقعة الشمسية، الجاني المحتمل الذي أرسل موجة الصدمة نحو الأرض، بحسب علماء الفلك.

وتحدث موجات الصدمة عندما تتدفق نبضة سريعة الحركة من الرياح الشمسية عبر الرياح الشمسية بطيئة الحركة وتتكون من غازات مضغوطة ومسخنة.

وتستطيع الكتلة الإكليلية (CME) إخراج مليارات الأطنان من مادة الهالة من سطح الشمس. تتكون المادة من البلازما والمجالات المغناطيسية.

ومثل هذه الانفجارات البركانية لديها القدرة على إثارة طقس الفضاء الذي يمكن أن يتداخل مع الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة على الأرض ويمكن أن يكون ضارًا لرواد الفضاء غير المحميين.

ويقع الغلاف المغناطيسي للأرض في مجالها المغناطيسي ، والذي يمتد لآلاف الأميال في الفضاء ، وتؤثر مغناطيسيته على كل شيء من الاتصالات العالمية إلى هجرة الحيوانات وأنماط الطقس.

ويمهد الشق الحالي الطريق لعواصف مغناطيسية أرضية محتملة من الفئة G1 والتي تعتبر الأضعف بين جميع العواصف.

والعاصفة المغناطيسية الأرضية هي اضطراب كبير في الغلاف المغناطيسي للأرض يحدث عندما يكون هناك تبادل فعال للغاية للطاقة من الرياح الشمسية إلى بيئة الفضاء المحيطة بالأرض.

وتشهد شمس الأرض نشاطًا متزايدًا في عام 2022 ، بعد أن أطلقت أقوى توهج شمسي لها لمدة خمس سنوات في أبريل.

ويبدو أن الشمس تنتقل إلى فترة نشطة من دورة نشاطها التي تبلغ 11 عامًا والتي بدأت في عام 2019 ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها في عام 2025.