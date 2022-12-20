مناورات عسكرية بين دولتين على خلاف مع أمريكا .. ما الهدف؟

تسعى موسكو و بكين لتوطيد علاقتهما على كافة الأصعدة، السياسية، والإقتصادية، والعسكرية. سيما بعد الحرب الأوكرانية- الروسية ، والتجاذبات التي حصلت على المستوى الدولي.

وزارة الدفاع الروسية، كشفت أن روسيا والصين ستجريان مناورات بحرية مشتركة بين 21 و27 كانون الأول الحالي.

وأضافت أن التدريبات البحرية المشتركة، التي تُجرى سنوياً منذ عام 2012. ستشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية في بحر الصين الشرقي.

واوضحت الوزارة أن «الغرض الرئيسي من المناورات هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي».

وقالت روسيا إن أربع سفن تابعة لها ستشارك في المناورات، بما فيها طرّاد الصواريخ فارياج، بينما ستشارك ست سفن صينية إلى جانب طائرات وطائرات هليكوبتر من الجانبين.

وأبحرت السفن الروسية، اليوم، من ميناء #فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي للمشاركة في المناورات التي تبدأ بعد غد الأربعاء وتستمر أسبوعاً.

وكانت روسيا والصين قد وقّعتا اتفاقية شراكة استراتيجية «دون حدود» قبل أيام من بدء الحرب الأوكرانية في شباط.