33 سؤالاً اسألوها لتحريك خيال أولادكم وإبداعهم

لتحريك خيال أولادكم وإبداعهم

لا أحد أهم في عيون الاهل من أولادهم. مع هذا فإن مشاغل الحياة لا تسمح لنا دائماً بأن نتعرف على أولادنا كما نرغب. إذن لماذا لا نتكلم معهم بأشياء أكثر حميمية، ونتوقف عن العبارات التقليدية ونحاول أن نجرب حواراً حقيقياً.

إليكم سلسلة من الأسئلة التي سوف تساعدكم على الانتقال من السؤال التقليدي“كيف كانت المدرسة”، إلى أشياء جديدة مهمة لتعرفوا أكثر عن أولادكم وربما أيضاً عن أنفسكم. هذه المقاربة تسمح لكم بأن لا تضيعوا الوقت في المواعظ الأخلاقية وتحولوا الشجارات أو الحوارات إلى شيء بنّاء في علاقتكم.

بحثنا لكم في هذا المقال من موقع التربية الذكية عن مواضيع مهمة من خلال مقالات عديدة وكتب قد تهم كل الناس في الدائرة العائلية وتجعل العلاقات أكثر تماسكاً وتساعد على تحريك خيال أولادكم

الأسئلة التي تحل محل السؤال الشهير “كيف كان يومك ؟”

_ ما الذي كان أهم شيء بالنسبة لك اليوم ؟

_ ما الذي تعلمته اليوم ؟

_ما الذي جعلك تبتسم اليوم ؟

_من الذي فعل شيئاً مضحكاً، من الذي روى نكتة في الصف ؟

_ما الذي فاجآك اليوم ؟

_هل ساعدت زميلاً ؟

_هل ساعدك أحد أو قال لك شيئاً لطيفاً اليوم ؟

_هل أنت فخور بنفسك اليوم ؟لماذا ؟

_هل كنت حزيناً اليوم ؟

_هل كان نهارك صعباً اليوم ؟

_بماذا لعبت اليوم مع رفاقك ؟

_مع من تناولت طعامك ؟

_مع من تحب أن تكون صديقاً في الصف ؟ وهل تظن أن هذا ممكن ؟

لماذا ؟

_من الذي يشبهك في الصف ؟ من الذي يختلف عنك ؟

_مَن مِن أساتذتك يشجعك ؟ ومن لا يفعل ذلك ؟

_إذا كنت استاذاً ليوم واحد، ما الذي كنت ستعلمه لرفاقك ؟

_هل أغضبك شيء اليوم ؟

_هل فعل أحد شيئاً خاطئاً ؟

_هل شعرت بنفسك ضائعاً قليلاً اليوم ؟

_إذا استطعت أن تعيد نهارك، ما الذي كنت ستغيره ؟

_ما الذي لم تنجح في فعله اليوم ؟ وما الذي نجحت في فعله ؟



الأسئلة التي تحرك المخيلة

_ إذا أمطرت طعاماً، أي نوع من الطعام تريد هذا المساء ؟

على أي حيوان تحب أن تركب ؟ فيل أم زرافة ؟

_إذا استطعت أن تغير أسماء الألوان، كيف تسميها ؟

_إذا تكلمت قطتك، ماذا تعتقد أنها ستقول ؟

_إذا استطعت أن تطلب شيئاً من حيوان بري، ماذا ستطلب منه ؟

_إذا كان لديك مغارة خاصة بك، ماذا ستضع بداخلها ؟

_كيف تبني جداراً غير قابل للتدمير ؟

_أي حيوان يمكن أن يقود سيارة ؟

_كيف نخترع شيئاً غير موجود ؟

_ما الذي يحدث إذا استطعت اختراق حاجز الزمن ؟

_كيف نستطيع أن نبني العالم من دون أموال ؟

_إذا كان لديك عصا سحرية، ماذا ستكون أمنياتك الثلاث ؟