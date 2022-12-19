ما سبب تكثيف الضربات الروسية على أوكرانيا في الآونة الأخيرة؟

كشفت قيادة الجيش الروسي أنها حالت دون وصول شحنة أسلحة أجنبية إلى القوات الأوكرانية، عبر ضربات كثيفة شنّها الجيش الروسي في أوكرانيا وتسببت بانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن «ضربة كبيرة بواسطة أسلحة بالغة الدقة نُفذت، مستهدفة أنظمة قيادة عسكرية ومجمعاً عسكرياً وصناعياً، ومواقع أوكرانية للطاقة».

وتابعت الوزارة: «إثر الضربة، تم منع وصول شحنة أسلحة وذخائر أجنبية الصنع إضافة إلى الحؤول دون تقدم عناصر من القوات الأوكرانية نحو مناطق القتال، وتعليق عمل شركات صنع الأسلحة وإصلاحها».

وكان رئيس هيئة الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، قد قال في وقت سابق، إن أي استفزازات من قبل سلطات كييف في دونباس لحل الأزمة بالقوة، سيتم إحباطها.

وأضاف ، إن تزويد أوكرانيا بالطائرات والمسّيرات والمروحيات سيدفع كييف إلى القيام بخطوات خطيرة.

مشراً إلى أن القوات الأوكرانية بدأت استخدام أنظمة صواريخ «جافلين» المضّادة للدبابات في دونباس، والتي زودتها بها الولايات المتحدة، كما تستخدم طائرات مسيرة تركية.

كما أنا حلف شمال الأطلسي (الناتو) كثف نشاطه في المناطق المتاخمة لحدود روسيا في الفترة الأخيرة، إضافة إلى تدريبات يقوم بها الحلف، لاطلاق صواريخ «كروز» على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي.

وتحاول روسيا، بشتى الوسائل، قطع الطرق على إيصال الأسلحة الأوروبية إلى أوكرانيا، باعتبارها (الأسلحة الأوروبية) تطيل أمد الحرب.