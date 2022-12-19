حكومة نتنياهو تشكل خطراً على المنطقة وإسرائيل

يتجهز نتنياهو ليترأس حكومة، وُصفت بأنها من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ “إسرائيل”، وهو ما يثير قلق دول المنطقة من تجدد النزاعات، سيما في الداخل الفلسطيني.

صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نشرت مقالاً قالت فيه أن حكومة بنيامين نتنياهو «تشكل خطراً على مستقبل إسرائيل».

وأشارت الصحيفة إلى أن «الحكومة اليمينية المتطرفة التي ستتولى السلطة قريباً، بقيادة بنيامين نتنياهو، تمثل اختلافاً نوعياً ومثيراً للقلق عن جميع الحكومات الأخرى في تاريخ إسرائيل».

وحذرت الصحيفة من أن «حكومة نتنياهو تشكل تهديداً كبيراً لمستقبل إسرائيل وتوجهها وأمنها، وحتى لفكرة موطن يهودي».

ويُخشى في ظل هذه الحكومة المرتقبة برئاسة نتنياهو من صعوبة الوصول إلى «حل الدولتين»، على الصعيدين العسكري والسياسي.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المقبلة التي ستتشكل من الأحزاب اليمينية المتطرفة، تدعو إلى توسيع وشرعنة المستوطنات، بطريقة تجعل قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية أمراً مستحيلاً، كما تدعو إلى تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، وهو عمل ينذر بإثارة جولة جديدة من العنف والتصعيد، إلى جانب تقويض سلطة المحكمة العليا “الإسرائيلية”، ومنح الكنيست إمكانية فعل ما يشاء مع تهميش للقضاء.

لذلك دعت الصحيفة، الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، إلى فعل كل ما في وسعها للتعبير عن دعمها لمجتمع، تحكمه حقوق متساوية وسيادة القانون في «إسرائيل».

عودة نتنياهو كرئيس للوزراء، جاءت بعد عام ونصف من إطاحته من منصبه، بسبب قضايا فساد تلاحقه، لذلك يحاول البقاء في السلطة من خلال تلبية مطالب العناصر الأكثر تطرفاً في السياسة الإسرائيلية.

الصحيفة حذرت من أن «كل هذا مهدد الآن. تتمتع الأحزاب اليمينية بأغلبية مطلقة في الكنيست، ونتنياهو، الذي يأمل في أن تنقذه الحكومة الجديدة من المحاكمة ومن السجن المحتمل، تحت سلطتهم».