الأمريكيون في الرقة بعد 3 سنوات من مغادرتها

ازدادت خلال الأيام الأخيرة قوافل الإمداد الأمريكية القادمة من العراق باتجاه الأراضي السورية، وسط تأكيد مصادر في الشمال عن قرب إنشاء قاعدة للجيش الأمريكي في الرقة، بعد 3 سنوات من مغادرتها وتدميرها بحجة محاربة تنظيم الدولة.

وقالت المصادر إن المعلومات تزامنت مع تسيير قافلة أمريكية ضخمة من الحسكة إلى منطقة الشدادي جنوب المدينة، مؤلفة من 43 شاحنة ومدرعة عسكرية بينها 4 مدافع ثقيلة من نوع (هاوترز) الأمريكية، وذخائر وصهاريج وصناديق مغلقة مع عربات نوع "همر" أمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية تستعد للإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها في منطقة (الفرقة 17) بريف الرقة الشمالي، وذلك بعد ثلاثة سنوات من انسحابها من المنطقة، إبان العملية العسكرية التركية ضد "قسد" بمنطقتي رأس العين وتل أبيض.

وانتهت هذه القوات من إنشاء ثكنات داخل الفرقة، إضافة إلى إنشاء قاعدة خاصة في في المدخل الجنوبي لمدينة الرقة قرب جسر الرشيد، وذلك بعد استقدام تعزيزات عسكرية من مناطق انتشار الجيش الأمريكي في الشرق السوري، بحسب المصادر.

أما عن أسباب إعادة الانتشار الامريكي في مناطق "قسد"، قالت المصادر إن الخطة تأتي بعد تزايد الهجمات على القوات الأمريكية من قبل قوات عشائرية محلية رافضة لوجودهم ضمن مناطقهم.

كما أن الهدف المخفي لواشنطن يأتي في محاولة لإفشال المساعي الروسية والحكومية السورية التي تعمل على إعادة انتشار الجيش السوري، على الحدود مع تركيا، بهدف قطع الطريق أمام عملية عسكرية محتملة لأنقرة.

الجدير بالذكر أن القوات الأمريكية تنتشر في 28 موقعاً وقاعدة في شرقي سوريا ضمن محافظتي الحسكة ودير الزور وتتموضع في محيط وداخل وبالقرب آبار النفط والغاز حصراً، وبحسب المعلومات فإنّ هذه القواعد تضم أكثر من ألفي جندي أمريكي.