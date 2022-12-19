هزة أرضية تضرب 5 محافظات سوريّة

ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات، محافظات اللاذقية وحمص واللاذقية وحماة ودير الزور، مساء أمس الأحد، كان مركزها في شمال غرب سوريا، بالقرب من الحدود التركية.

وقال المركز السوري الوطني للزلازل، إن "هزة أرضية على الحدود السورية التركية تقدر قوتها بحوالي 5 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 9:13 بالتوقيت المحلي، ويجري استكمال التدقيق فيها".

فيما أشارت مصادر إعلامية تركية، إن هزة أرضية شعر بها سكان ولاية هاتاي "لواء إسكندرون" وغازي عنتاب، ومدن شمال سوريا، مضيفة أن الزلزال تسبب بتضرر عدد من المنازل في تلك المناطق .

ومطلع الشهر الجاري، ضربت هزة أرضية مركزها منطقة سلمية بريف حماة الشرقي، وبلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر.

يُذكر أن تركيا تقع على العديد من خطوط التصدّع، وتتأثر بالزلازل على نحو متكرّر، ففي عام 1999 ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة شرقي البلاد، مما أسفر عن مصرع أكثر من 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.