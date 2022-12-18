بكلفة 600 مليون ليرة و مدّة تنفيذ 7 أيام..بدء تنفيذ أكبر مشروع للطاقة المتجددة في المزة

18-12-2022

بكلفة 600 مليون ليرة و مدّة تنفيذ 7 أيام..بدء تنفيذ أكبر مشروع للطاقة المتجددة في المزة

بدأت شركة Em_sawa التجارية للطاقات البديلة بتنفيذ مشروع نوعي في منطقة المزة بدمشق.

وأوضح مدير عام الشركة عماد موسى، أن المشروع يغني نهائيا عن الشبكة الكهربائية العامة وبكلفة لا تتجاوز قيمة استهلاك الوقود لمدة عام.

وأضاف موسى لموقع أخبار الصناعة السورية، أنه بموجب المشروع سيتم تركيب 100لوح طاقة شمسية  منها 50 لوحا  تم تركيبها مع تجهيزاتها، لتلبية متطلبات الزبائن بالأداء الأفضل والوقت المناسب في ظل  تراجع زمن التغذية الكهربائية من الشبكة العامة، مشيرا إلى أن ما يتميز به هذا المشروع عن المشاريع السابقة استخدام آليات ثقيلة /رافعات/ لتثبيت الحديد على ارتفاعات عالية.

وتابع مدير الشركة أن تنفيذ  المشروع سيتم بزمن قياسي 7 أيام، وبكلفة تقديرية  تصل إلى 600 مليون ليرة تقريباً فيما كلفة الوقود المستخدم لمدة عام في الشركة نحو 800 مليون ليرة.

يذكر أن شركة EM SAWA  كانت نفذت  العديد من مشاريع تركيب وتجهيز ألواح كهروضوئية للعديد من المعامل والمنشآت المتوسطة والصغيرة والورشات والمطاعم  ولمضخات المياه في الأراضي الزراعية في دمشق وريفها والعديد  المحافظات  السورية الأخرى.

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