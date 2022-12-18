35 الف طبيب في سورية 

كشف نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي أنه وفي إطار التخفيف من إشكالية وجود نقص في عدد الأطباء الأخصائيين في المشافي العامة سيتم ومع بداية العام القادم استيعاب مابين 3 الى 4 آلاف طبيب جديد بمختلف الاختصاصات، منوها إلى أن العدد الإجمالي للأطباء في سورية يبلغ نحو 35 ألف طبيبا ومتدربا.

وفيما يتعلق بوجود اشكالية نقص في أنواع عدد من الأدوية الحيوية لاسيما أدوية الأمراض السرطانية ، أكد فندي أن العقوبات الإقتصادية الغربية الغاشمة أثرت على عمليات استيراد الأدوية وحدت من سرعة تأمينها ، مؤكدا أنه يتم بذل جهود كبيرة لتأمين أصناف من الأدوية المفقودة وفي القريب العاجل ستصل دفعة جديدة من هذه الأدوية، منوها الى أنه ورغم الظروف الإقتصادية الصعبة والارتفاعات الكبيرة بتكاليف الأدوية مازالت تقدم للمرضى وبأسعار مدعومة.

ولفت فندي الى عدم وجود دراسة لغاية اللحظة لوضع تسعيرة جديدة لكشفية الأطباء.

ونوه فندي باستلام دفعة جديدة من حليب الأطفال وبكميات جيدة وأصناف متعددة وستسد النقص الحاصل بالمادة في الأسواق ، وسيتم العمل على توزيعها الى معظم المحافظات.

جدير بالذكر أن القطاع الصحي في سورية يعاني جملةً من التحديات والصعوبات بسبب ظروف الحرب الإرهابية التي شنت على البلاد منذ نحو 12 عاما، اذ لم يسلم هذا القطاع ورغم عمله الإنساني من الاستهداف الممنهج لبنيته التحتية ولكوادره العاملة ولم يقف الأمر عند ذلك الحد فقد طالت هذا القطاع عقوبات اقتصادية غربية كبيرة مما تسبب بفقدان عدد من الأدوية الحيوية.

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