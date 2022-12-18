الأرجنتين تفوز بكأس العالم

عانى منتخب التانغو ليحرز كأس العالم على حساب فرنسا حيث امتدت المباراة لوقتين إضافيين ثم ركلات الترجيح وبالنهاية فازت الأرجنتين بأربع ركلات لاثنتين.

في الوقت الأصلي بدت الأرجنتين في طريقها لتتسيد العالم واضعة النجمة المونديالية الثالثة على قميصها عقب تقدمها على فرنسا بهدفين مقابل لا شيء وذلك في المباراة التي جرت بينهما اليوم على أرضية ملعب لوسيل في قطر. سجلهما ميسي من ركلة جزاء ودي ماريا عند الدقيقتين 23 و36 بعد سيطرة شبه كاملة وضياع فرنسي ملحوظ وفي الشوط الثاني لم يكن يلوح في الأفق العودة الفرنسية ولكن الحقيقة كانت غير ذلك عندما سجل مبابي في الدقيقتين 80 و81 والأول من ركلة جزاءز وكان ممكنا في الدقائق القليلة المتبقية فوز أحد المنتخبين نظرا للفرص المتاحة.

خلال الوقت الإضافي سجل ميسي عند الدقيقة 109 هدفه السابع في المونديال ولكن ليس كغيره من الأهداف لأنه ظنه هدف الزعامة والتتويج.

ولكن مبابي أدرك التعادل في الدقيقة 117 من علامة الجزاء لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للتانغو.

المباراة عرفت مشاركة ميسي للمباراة 26 في المونديال كرقم قياسي كما ٱضحى أكثر لاعب مشارك من حيث عدد الدقائق.



الوطن أون لاين