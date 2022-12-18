كرواتيا تحصد المركز الثالث في كأس العالم 2022 

حصد منتخب كرواتيا المركز الثالث في كأس العالم 2022، بعد فوزه على المغرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد خليفة الدولي، لحسم المنافسة على المركزين الثالث والرابع، في مونديال قطر.

ويعد المنتخب المغربي، أول فريق عربي وأفريقي يحصد المركز الرابع في تاريخ المونديال.

أهداف المباراة

وتقدم المنتخب الكرواتي بالهدف الأول عن طريق جوسكو جفارديول في الدقيقة السابعة على بداية اللقاء، ونجح أشرف داري، في تسجيل هدف التعادل سريعاً للمنتخب المغربي في الدقيقة التاسعة.

وعاد المنتخب الكرواي للتقدم بالهدف الثاني عن طريق ميسلاف أورسيتش، في الدقيقة 42 من زمن اللقاء.

الخروج من نصف النهائي

وكان منتخب المغرب، قد خسر مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية، بهدفين نظيفين.

فيما خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في نفس الدور بثلاثية نظيفة، ليضرب الأسود موعداً تاريخياً مع منتخب "الناريون"، لحسم الميدالية البرونزية في النسخة 22 من كأس العالم.

لقاء سابق

وسبق للمنتخب المغربي أن واجه المنتخب الكرواتي، في مستهل مشوار المنتخبين بالنسخة الحالية من كأس العالم.

حيث تعادل المنتخبان سلبياً في أول مباراة بدور المجموعات، والتي تفوق خلالها المنتخب المغربي في حصد الصدارة برصيد 7 نقاط، بينما صعد المنتخب الكرواتي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

أقوى دفاع

ورغم أن المنتخب المغربي تلقى أول هزيمة له بهدفين نظيفين أمام المنتخب الفرنسي، إلا أن أسود الأطلسي مازالوا يحتفظون بلقب أقوى خط دفاع بين المنتخبات الأربعة التي تواجدت في المربع الذهبي، حيث لم تهتز شباك المغرب سوى 3 مرات فقط، بينما اهتزت شباك المنتخب الكرواتي بـ 6 أهداف.

مشوار المغرب في المونديال

واستهل المغرب مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبياً مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، والفوز على كندا بهدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط.

قبل أن يفوز على إسبانيا في دور الـ 16 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-0، وذلك بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.

وفي ربع النهائي فاز على البرتغال بهدف نظيف، قبل أن يخسر في نصف النهائي من فرنسا بهدفين نظيفين.

مشوار كرواتيا في المونديال

بينما استهل منتخب كرواتيا مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبياً مع المغرب، ثم فاز على كندا 4-1، وتعادل سلبياً مع بلجيكا ليتأهل في المركز الثاني بمجموعته برصيد 4 نقاط.

وفي دور الـ 16 تعادل أمام اليابان 1-1، قبل أن يفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

وفي ربع النهائي، تعادل مع #البرازيل بهدف لمثله، قبل أن يفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وفي الدور نصف النهائي خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة.