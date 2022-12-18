مؤسسة الدواجن تغطي 29 بالمئة من حاجة السوق

أكد مدير عام المؤسسة العامة للدواجن د. سامي أبو الدان أن المؤسسة بدأت باستثمار السلفة المالية الممنوحة لها من الحكومة بقيمة 8 مليارات ليرة سورية بهدف تأمين مستلزمات زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير واقع العمل والتدخل الإيجابي في الأسواق من خلال الإسهام بتوفير الفروج والبيض بأسعار مناسبة قدر الإمكان والأهم تعزيز قدرات المؤسسة على تجاوز الصعوبات، وتأمين المواد العلفية، وضمان استمرار الدورات الإنتاجية، وزيادة الإنتاج من مادتي البيض والفروج.

وعن منعكسات السلفة الممنوحة أضاف أبو الدان إنه تم البدء باستثمار السلفة الممنوحة وفق الخطة الموضوعة حيث تم تأمين قطيع أمات بياض لمنشأة دواجن حمص بعدد 14 ألفاً وسيتم تأمين نحو 1.7 مليون صوص خلال عام 2023-2024. إضافة إلى تأمين قطيع أمات فروج بعدد 10 آلاف صوص لمنشأة دواجن صيدنايا وسيؤمّن 800 ألف صوص خلال عام 2023. إضافة إلى ذلك تمديد عمر بعض قطعان البياض نحو 150 ألف فرخة نظراً لتوفير العلف اللازم لها ما زاد في كمية البيض المنتج بنحو 6 ملايين بيضة مائدة إضافية. والأهم أنه تم البدء بتربية قطعان الفروج في منشآت (حمص- اللاذقية- حلب). إضافة لذلك تم توفير السيولة النقدية لدى المنشآت ما ينعكس إيجاباً على عملها.

وأوضح أبو الدان أن إنتاج المؤسسة قد بلغ خلال هذا العام نحو 125 مليون بيضة مائدة و300 طن فروج لحم و104 ملايين صوص تربية بنسبة تنفيذ تجاوزت مئة بالمئة عن الخطة الإنتاجية المخططة وبقيمة تسويقية تصل إلى 70 مليار ليرة، موضحاً أن هذه الكميات تغطي بين 27 إلى 29 بالمئة من حاجة القطر للعام 2022.

ولفت إلى أن عدد الطيور المرباة في كل المنشآت تجاوز مليون طير من الدجاج البياض والأمات والفروج، موضحاً أنه خلال هذا العام تمت إعادة تأهيل مذبح منشأة حمص بقيمة 500 مليون ليرة و10حظائر في طرطوس والسويداء وحماة بقيمة تجاوزت 350 مليون ل. س. وافتتاح صالة بيع جديدة للمواطنين في اللاذقية. وتأمين قطعان أمات فروج عدد 2 وقطيع أمات بياض عدد 1 بقيمة تجاوزت 800 مليون.

أما ما يتعلق بالمشاريع المطروحة للاستثمار وخاصة مسلخ الزبلطاني فقد تم الانتهاء من الدراسة ومخاطبة مديرية الاقتصاد لإيجاد صيغة تعاقدية (تشاركية- استثمار…) تضمن إيجاد تمويل للمشروع وعدم تحميل المؤسسة أعباء مالية.

وعلى المستوى الإنتاجي أشار أبو الدان في عام 2022 كان يتوقع إنتاج 125 مليون بيضة مائدة والمخطط 115 مليون. وإنتاج 300 طن فروج لحم والمخطط 300 طن. وإنتاج 1.4 مليون صوص تربية والمخطط 1.5 صوص تربية بنسب تنفيذ تجاوزت 10 بالمئة وبقيمة تسويقية تتجاوز 70 مليار ل. س.

وكشف أبو الدان عن أن الخطة الإنتاجية للعام القادم تبلغ نحو 135 مليون بيضة مائدة و700 طن فروج لحم و2.85 مليون صوص تربية.



الوطن