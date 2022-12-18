قتيل وعدة إصابات إثر أعمال شغب داخل سجن إيراني

أعلنت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أمس السبت، عن اندلاع شغب ومواجهات بين سجناء وقوات الأمن في السجن المركزي لمدينة كرج، الواقعة غرب طهران.

ونقلت الوكالة عن رئيس قضاة محافظة البرز، حسين فاضلي هريكندي، قوله إن "شغبًا ومواجهات محدودة اندلعت بين عدد من السجناء وقوات الأمن في السجن المركزي لمدينة كرج"، مضيفًا أن "المواجهات تسبب بها سجناء قسم المخدرات في هذا السجن المركزي للمدينة".

وأوضح أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من المصابين من بين المسجونين.

قبل الإعلان عن الحادث كانت هناك أنباء تفيد بتحرك قوة أمنية لنقل عدد من السجناء لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم لكنه قوبل بشغب من قبل السجناء

وأكد هريكندي أن جميع السجناء بصحة جيدة.

وقالت الوكالة: "خلال هذا الصراع أضرم عدد من السجناء النار في بعض البطانيات في قسم التهوية بالسجن".

وفي وقت سابق أفاد موقع "سحام نيوز" الإيراني الإصلاحي، أنه قبل الإعلان عن هذا الحادث كانت هناك أنباء تفيد بتحرك قوة أمنية لنقل عدد من السجناء لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، لكنه قوبل بشغب من قبل السجناء.

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لقي ثمانية سجناء مصرعهم جراء أعمال شغب وحريق اندلع في سجن إيفين شمال العاصمة طهران.

وقالت السلطات الإيرانية إن "ثمانية أشخاص قتلوا فيما أصيب 60 من السجناء بجروح جراء شجار أعقبه أعمال شغب وحريق في سجن إيفين".