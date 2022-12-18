الحكم بإعدام 16 يمنيا من صعدة بتهمة التخابر

قال محام يمني أمس السبت إن محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب خاضعة لجماعة الحوثيين في صنعاء قضت بإعدام 16 من سكان محافظة صعدة بعد أن أدانتهم بالتخابر.

وأدين 6 آخرون بالتهمة عينها، وحكم على كل منهم بالحبس 15 عاما ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 3 سنوات تالية لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية.

وذكر تفاصيل تلك الأحكام المحامي عبدالمجيد صبره، الذي يتولى الدفاع عن المعارضين للحوثيين، عبر صفحته على فيسبوك، مؤكداً أن الميليشيا عاقبتهم بالإعدام رميًا بالرصاص.



أصدر القضاء الحوثي خلال السنوات الماضية عشرات من أحكام الإعدام بحق مسؤولين وصحفيين وناشطين يمنيين

وأفاد صبره بأن القاضي أدان أيضا 6 آخرين بالجريمة عينها، وعاقب كل واحد منهم بالحبس 10 سنوات ووضعهم تحت الرقابة لمدة 3 سنوات تالية لانقضاء مدة الحبس الأصلية، وبرأ الحكم 3 معتقلين.

ويتهم ناشطون حقوقيون في اليمن ومنظمات محلية ودولية جماعة الحوثي باستخدام القضاء في تصفية المناوئين لها عبر إصدار أحكام جائرة بالإعدام ضدهم في محاكمات تفتقد أدنى مقومات العدالة، حسب رويترز.

وسبق أن أصدر القضاء الحوثي خلال السنوات الماضية عشرات من أحكام الإعدام بحق مسؤولين وصحفيين وناشطين يمنيين وأفراد من الطائفة البهائية، وسط مخاوف كبيرة من إقدام الجماعة على تنفيذ تلك الأحكام التي وصفت بالكيدية.