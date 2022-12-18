عجز في تزويد بعض المناطق بريف دمشق بالمياه

أكد المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها محمد عصام الطباع أن هناك عجزاً في تزويد بعض المناطق في ريف دمشق بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء في تلك المناطق ما يؤثر سلباً في تزويدها بالمياه.

وبين الطباع أن هناك بعض الأعطال في الكهرباء وهذا من الممكن أن يؤثر في تزويد بعض المناطق في ريف دمشق بالمياه.

ولفت إلى أنه يتم تعويض التقنين الطويل للكهرباء بمادة المازوت وفق الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن المؤسسة تتكلف على كل صهريج مازوت نحو 17 مليون ليرة باعتبار أنه يتم دفع ثمن المادة مسبقاً، موضحاً أنه في حال عدم اكتمال تعبئة الخزانات من مصادر المياه الرئيسية فإنه يتم تشغيل محطات مياه إضافية بالمضخات حتى تتم تعبئة الخزانات وضخ المياه إلى المنازل.