18-12-2022
عجز في تزويد بعض المناطق بريف دمشق بالمياه
أكد المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها محمد عصام الطباع أن هناك عجزاً في تزويد بعض المناطق في ريف دمشق بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء في تلك المناطق ما يؤثر سلباً في تزويدها بالمياه.
وبين الطباع أن هناك بعض الأعطال في الكهرباء وهذا من الممكن أن يؤثر في تزويد بعض المناطق في ريف دمشق بالمياه.
ولفت إلى أنه يتم تعويض التقنين الطويل للكهرباء بمادة المازوت وفق الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن المؤسسة تتكلف على كل صهريج مازوت نحو 17 مليون ليرة باعتبار أنه يتم دفع ثمن المادة مسبقاً، موضحاً أنه في حال عدم اكتمال تعبئة الخزانات من مصادر المياه الرئيسية فإنه يتم تشغيل محطات مياه إضافية بالمضخات حتى تتم تعبئة الخزانات وضخ المياه إلى المنازل.
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