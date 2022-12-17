توقيف ( 56 ) شخص من قبل فرع الأمن الجنائي في دمشق بجرم التعامل بغير الليرة السورية
في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية ويمارسون أعمال تؤدي إلى الإضـ.رار بالاقتصاد الوطني، ومن خلال المراقبة المستمرة تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق وخلال الفترة الواقعة مابين 2022/7/19م ولغاية 2022/11/28م من توقيف / 56 / شخص لارتكابهم جرم التعامل بغير الليرة السورية وقيامهم بمزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية أجنبية وعملات مزورة من الدولار الأمريكي، وبالتحقيق معهم تبين أنهم مرتبطين مع أشخاص آخرين وشبكات تدار من خارج القطر لتنفيذ هذه الأعمال، واعترفوا بإقدامهم على مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص في السوق السوداء وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية وتعاملهم بغير الليرة السورية.
بلغ مجموع المبالغ المالية والعملات الأجنبية المصادرة من المقبوض عليهم ما يلي:
- / 156.281 / مائة وستة وخمسون ألف ومائتين وواحد وثمانون دولار أمريكي.
- / 1.164.446.750 / مليار ومائة وأربعة وستون مليون وأربعمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسين
ليرة سورية.
- / 2000 / ألفين ريال سعودي.
- / 90.100 / تسعون ألف ومائة دولار أمريكي مزور.
تم إيداع المبالغ المالية المصادرة لدى مصرف سورية المركزي أصولاً، وتقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص ومازالت الجهود مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين في تلك القضايا.
وزارة الداخلية السورية
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