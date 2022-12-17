1600 منشأة صناعية جديدة في 2022

كشف مدير الاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة بسمان مهنا أنه منذ بداية 2022 وحتى شهر أيلول الماضي، تم ترخيص حوالي 1600 منشأة صناعية، نُفذ منها على أرض الواقع نحو 600 منشأة، مؤكداً أن «بيئة الاستثمار في سوريا مبشّرة بالخير».

وبيّن مهنا أن أكثر الاستثمارات كانت بالصناعات الغذائية والكيمائية والهندسية والنسيجية والإسمنتية، لافتاً إلى «وجود إقبال على الاستثمار الصناعي، لوجود مدن صناعية وسعي الحكومة قدر الإمكان لتأمين حوامل الطاقة، لذلك يمكننا القول إن بيئة الاستثمار مشجعة ويوجد صناعات جديدة دخلت السوق الاستثمارية».

وفي مقارنة مع عام 2021، أكد أن عدد الاستثمارات زاد عن 2021، نتيجة تحسن الظروف الاستثمارية، خصوصاً أن الكهرباء في المدن الصناعية مؤمنة على مدار 24 ساعة، باستثناء الفترة الأخيرة.

وأضاف المدير أن وزارة #الكهرباء بدأت ببرنامج تقنين التيار الكهربائي في المدن الصناعية خلال الآونة الأخيرة، لساعات معينة وفي أيام محددة نتيجة انخفاض درجات الحرارة وقلة التوريدات من النفط.

وبالنسبة لقرار التموين بإلزام شركة B.S ببيع المازوت والبنزين للفعاليات الاقتصادية، أوضح مهنا أن الشركة تبيع المحروقات بأسعار التكلفة، والصناعي يرغب بذلك وراض عن الأسعار باعتبار أن مادتي البنزين والمازوت ستتوفران.

كما أشار إلى أن الصناعي قد يحتاج إلى جزء من مخصصاته لتشغيل بعض الآلات في ظل توفر الكهرباء، لأنه يعتمد بشكل كبير على الكهرباء بعملية الإنتاج.

كيو ستريت