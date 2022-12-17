قتلى في إطلاق نار قرب مدرسة في شيكاغو

قالت السلطات الأمريكية إن طالبين قتلا وأصيب مراهقان آخران في إطلاق نار الجمعة قرب مدرسة ثانوية في مدينة ويست سايد بولاية شيكاغو.

وكشف مدير شرطة شيكاغو، ديفيد براون، في مؤتمر صحفي إن الفتيان الأربعة يبلغون من العمر 16 عاما، وأطلق عليهم الرصاص قرب مدرسة بينيتو خواريز الثانوية.

وقال متحدث باسم إدارة إطفاء شيكاغو، إن المصابين نقلوا إلى المستشفى، حيث أعلن وفاة أحدهم فور وصوله، بينما كان فتى آخر في حالة حرجة، فيما تعرض صبي وفتاة لإصابات وجراح لا تشكل خطورة على حياتهم.

وتداول مستخدمون لشبكات التواصل مقاطع مصورة تظهر وجود الشرطة في مكان إطلاق النار قرب المدرسة.