الأمن الأردني يعلن توقيف العشرات ممن شاركوا بـ أعمال الشغب

أعلن الأمن العام في الأردن، مساء الجمعة، القبض على 44 شخصا شاركوا في أحداث شغب بعدد من مناطق المملكة.

وأكد الأمن العام في بيان أن عناصره تنتشر بكثافة في محافظات الأردن لضمان إنفاذ سيادة القانون، والحفاظ على أمن المواطنين.

وأوضح البيان: "تعاملنا مع أحداث شغب في عدد من مناطق المملكة وألقينا القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق، وستتم إحالتهم للجهات المختصة، إضافة إلى من أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة".

من جهة أخرى، قالت مديرية الأمن العام إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع كل ما ينشر من خطابات كـ ـراهـ ـية وحض على العـ ـنف، وسيحال كل من يقوم بنشرها للقضاء.

وقررت المديرية إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل مؤقتا داخل المملكة، بعد "إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرض على العـ ـنف ودعوات للفوضى".