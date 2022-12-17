روسيا ترحب بالاقتراح التركي حول آلية ثلاثية دبلوماسية مع سوريا

رحّبت روسيا، اليوم الجمعة، باقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول إنشاء آلية ثلاثية للدبلوماسية بين تركيا وروسيا وسوريا.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن موقف سوريا من الفكرة، التي يمكن أن تشمل عقد قمة بين قادة الدول الثلاث، لم يعرف بعد لكن موسكو على اتصال بمسؤولين في دمشق.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت سابق، أنه يسعى لصياغة آلية ثلاثية بين تركيا وروسيا وسوريا، لتسريع المسار الدبلوماسي في شأن الشمال السوري.

واعتبر أردوغان إلى أنه من أجل ذلك، يجب أولاً عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات، ثمّ بين وزراء الدفاع فوزراء الخارجية.

وكشف إردوغان عن أنه يريد الاجتماع بالرئيس السوري بشار الأسد، مشيراً إلى أن وجهة نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيجابية حيال هذا الأمر.

وأشار أردوغان إلى أن هناك قوات تحالف في سوريا، قائلاً: نتخذ تدابيرنا لحفظ أمننا في المنطقة التي فيها هذه القوات.

وأعلن أردوغان، مؤخراً، أن بلاده طلبت دعم روسيا، وناقشت اتخاذ خطوات مشتركة معها في شمالي سوريا لتنفيذ عملية عسكرية برية.

وأوضح أن أنقرة تشن سلسلة من الغارات الجوية على شمال شرقي سوريا ومواقع المقاتلين الكرد، بهدف إنشاء حزام أمني خارج حدودها بعمق 30 كيلومتراً على الحدود السورية.

وكان الرئيس التركي قد أكد، في وقت سابق، أن "العمليات العسكرية في شمالي سوريا والعراق ستتواصل، حتى القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية".