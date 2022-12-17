إطلاق أول صاروخ تركي أسرع من الصوت من مسيرة

أعلنت تركيا، مساء أمس الجمعة، نجاح إطلاق أول صاروخ محلي الصنع من طائرة هجومية من دون طيار.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية: "أصاب أول صاروخ تركي "جو ـ أرض" أسرع من الصوت هدفه بدقة تامة على بعد 100 كيلومتر، أثناء اختباره من طائرة بيرقدار أقينجي الهجومية المسيرة".

ونشرت شركة روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية المشرفة على المشروع، مشاهد على "تويتر" للحظات إطلاق الصاروخ "TRG-230-iHA".

وجرى إطلاق الصاروخ "الأسرع من الصوت" من ارتفاع 25 ألف قدم، ويصل مداه إلى 150 كليومترا، وهو أول صاروخ تركي باليستي جو-أرض أسرع من الصوت، وفقاً للإعلام الروسي.