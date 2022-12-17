الداخلية الإيرانية تنفي تصريحات منسوبة لوزيرها

نفت وزارة الداخلية الإيرانية، تصريحات منسوبة لوزير الداخلية أحمد وحيدي، حول تقييد الإنترنت في البلاد بشكل كامل.

وكانت مواقع إيرانية، نقلت عن الوزير قوله في تجمع طلاب ورجال دين في محافظة خراسان الجنوبية، تقييد الفضاء السيبراني بالكامل، على الرغم من محاولات من سماهم الأعداء كسر القيود من خلال تطبيقات خاصة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي أفادت به وكالة "برنا" للأنباء إن الوزير لم يتطرق في حديثه إلى تقييد الإنترنت والعالم الافتراضي مشددة أن هذا الخبر يأتي في مسار الأكاذيب التي تستخدم في الحرب الإعلامية ضد إيران في الأسابيع الأخيرة".

وزعمت التقارير أن الوزير حذر من أنه إذا لم يتم السيطرة على الفضاء السيبراني "فسوف يقـ ـتل الكثير من الشباب ويدمـ ـر روح وأفكار وعقول الناس، وهذه جريـ ـمة كبرى".