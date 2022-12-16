سماء سوريا قد تفتح أمام شركات الطيران الروسية باتجاه القاهرة

طلبت شركة الطيران “iFly” من الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي فتح ممر بطول 240 كيلومتراً في المجال الجوي السوري لتنفيذ رحلاتها إلى مصر، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، الخميس.

وفرضت وكالة النقل الجوي حظراً على الرحلات الجوية عبر سوريا لشركات الطيران الروسية عام 2013، بعد أن تعرضت طائرة لشركة “Nordwind” كان على متنها 160 راكباً روسياً، لإطلاق نار في سماء سوريا، حيث تحدثت تقارير عن “إطلاق صاروخين أرض – جو عليها انفجرا قرب الطائرة دون أن تصاب وركابها بأذى”.

وأرسلت وكالة النقل الجوي الروسية بعد طلب “iFly” طلباً إلى وزارة الخارجية، والتي أبلغت أنها لا تعارض رفع الحظر، لكن المسألة تتطلب التنسيق مع وزارة الدفاع.

يُذكر أن عدة طائرات مدنية تابعة لشركات طيران آسيوية، تحلّق فوق سوريا، في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى ذلك، تشغل شركة “أجنحة الشام” للطيران أسبوعياً رحلات ركاب مباشرة بين سوريا وروسيا.

ويأتي طلب شركة “iFly” من السلطات الروسية بفتح سماء سوريا بعد أن أغلق الأردن، اعتباراً من 15 كانون الأول الجاري، مجاله الجوي أمامها، بعد أن اعتادت طائراتها عبوره في طريقها إلى مصر.

وطلبت سلطات الطيران الأردنية من شركات “Nordwind” و “إيكار” و “iFly” الروسية تقديم شهادة تأمين صادرة في لندن وتصنف A ++ لطائراتها التي لا تزال مسجلة في برمودا وإيرلندا، حتى تتمكن من استخدام المجال الجوي الأردني.

وأدى ذلك إلى تأجيل عدد من رحلات الطيران التي كان من المفترض أن تغادر الخميس، من العاصمة موسكو إلى مدن شرم الشيخ والغردقة المصريتين.

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