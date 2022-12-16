فيروس الإبل يضرب معسكر المنتخب الفرنسي قبل نهائي المونديال

انتشرت أنباء من أرض المونديال القطري بتفشي فيـ.ـروس الإبل في معسكر المنتخب الفرنسي، وهو مرض تنفسي قاتل يسبب الحمى والسعال والقيء، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت تقارير إعلامية إن عدداً من نجوم منتخب فرنسا أصيبوا بالمرض، قبل مواجهة الأرجنتين المرتقبة، الأحد المقبل في نهائي كأس العالم 2022.

وتمّ تأكيد إصابة لاعب منتخب فرنسا كينغسلي كومان بـ"فيـروس الإبل" خلال معسكر منتخب الديوك، قبل المباراة النهائية أمام منتخب الأرجنتين.

وتعدّ إصابة اللاعب كومان هي الثالثة التى تضرب لاعبي منتخب الديوك، بعد إصابة كل من أدريان رابيو، ودايو أوبيكانو، الذين غابا عن مباراة نصف النهائي أمام المغرب.

وقال مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب تعليقاً على الأنباء، :"نحن نحاول توخي الحذر حتى لا ينتشر الفيروس، وقد بذل اللاعبون جهداً كبيراً على أرض الملعب ومن الواضح أن جهازهم المناعي يعاني".

ولم يؤكد ديشامب مشاركة رابيو وأوبيكانو في المباراة النهائية، واكتفى بالقول: "يتنافس اللاعبان من أجل الوصول للياقة المطلوبة قبل نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت في وقت سابق من الشهر الماضي، الملايين من عشاق كرة القدم، الذين تجمعوا في قطر، للمشاركة في المونديال، من الانتشار المحتمل لفيروس أنفلـونزا الإبل، وهو أحد فصائل فيـروس كورونا المسـ.ـتجد، بحسب صحيفة "ذا تايمز".

وحذرت المنظمة من خطر تفـشي إنفلونزا الإبل، أو المعروفة كذلك باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وتوجد غالباً في بلدان الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية والأردن واليمن، كما أنه قد يكون مرضاً فيروسياً قـاتلاً، يقتل ما يصل إلى ثلث المصابين به.

