انفجار يستهدف دورية للشرطة في تركيا

أكدت وسائل إعلام تركية، صباح الجمعة، إصابة 8 من عناصر الشرطة التركية في انفـ.ـجار استهدف موكباً للشرطة في محافظة ديار بكر في جنوبي البلاد.

وقالت المصادر إن الحادث وقع بعد انفـجار قنبلة في سيارة مركونة على جانب أحد الطرقات أثناء مرور حافلة الشرطة الصغيرة على طريق سريع في محافظة ديار بكر.



في المقابل، قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن سيارة مففخة هي من سببت الانفجار، مشيرة إلى أن الاستهداف حدث خلال مرور سيارة مكافحة الشغب التابعة للشرطة.

وفي تعليقه على الحدث، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو إن الضباط المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما نقلته الإذاعة والتلفزيون التركية.

وأفاد صويلو باعتقال اثنين من المشتبه بهم في الانفجار، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن "سي أن أن ترك" أن الحادث وقع في مدينة ديار بكر التي تعتبر واحدة من أكبر المدن التي يسكنها الأكراد.

وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" وجهات كردية أخرى على أنها "تنظيمات إرهابية"، وهو ما يشير إلى أن الاتهام التركي سيكون مصوباً باتجاه التنظيمات الكردية.