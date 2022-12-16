الذهب يخسر مكاسبه مع رفع الفائدة الأمريكية!

حقق الدولار مكاسب بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، بالتماشي مع أغلب التوقعات، في حين تراجعت أسعار الذهب، واستقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة.

وتوقع صناع السياسة بالفدرالي الأمريكي، المزيد من الارتفاعات والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، لفترة أطول مما كان يؤمل في وقت سابق.

وأشار رئيس المركزي الأمريكي جيروم بأول، إلى «تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم رغم مخاطر الركود»، وقال: إنه «من المتوقع أن تتجاوز الفائدة 5 %».

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22% إلى 103.89 نقاط، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في 6 أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

وتراجعت أسعار الذهب بما يقارب 1%، بعد أن قال جيروم بأول: إن «العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة».

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.71 دولار للأونصة، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% مسجلة 1802.10 دولار.

وقال كريستوفر وونج المحلل لدى «في أو سي بي سي إف إكس»: إن «تمسك المركزي الأمريكي بالميل لتشديد السياسة النقدية يضغط على المعدن، وإن توقعات أسعار الذهب تتوقف على قدر التشديد، الذي تعتزم البنوك المركزية القيام به من الآن فصاعداً».

ويعرف عن الذهب أنه وسيلة ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً.

واستقرت أسعار النفط إلى حد كبير في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع تقييم المستثمرين للتفاؤل المرتبط بتوقعات الطلب في الصين، على خلفية رفع محتمل لأسعار الفائدة في بنوك مركزية في أنحاء العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتاً واحداً إلى 82.71 دولاراً للبرميل، قبل أن تنزل قليلاً خلال التداولات الصباحية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 4 سنتات إلى 77.24 دولاراً للبرميل، قبل أن تواصل الهبوط قليلاً.

وتلقت السوق دعماً من توقعات لوكالة الطاقة الدولية، بتعافي الطلب في الصين في العام المقبل بعد انخفاضه 400 ألف برميل يومياً في 2022.

ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يومياً إلى 101.6 مليون برميل يومياً.