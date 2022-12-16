مقتل ضابط أردني خلال احتجاجات في جنوب المملكة.. ما القصة ؟

اندلعت احتجاجات في عدة مناطق أردنية أمس الخميس، بسبب قرار رفع أسعار المحروقات الذي صدر عن الحكومة الأردنية قبل أسبوع، تنفيذاً لتعليمات من صندوق النقد الدولي.

وقالت وسائل إعلام فجر الجمعة إن مساعد قائد شرطة معان قُتل بطلق ناري، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن في جنوب الأردن.

وقالت حسابات أردنية على "تويتر" إن العقيد عبد الرزاق الدلابيح قضى إثر إصابته بعيار ناري في الرأس من قبل شخص مجهول الهوية أثناء التعامل مع التجمعات في منطقة الحسينية.

من جانبها، نعت مديرية الأمن العام الأردنية "الدلابيح"، وقالت إنه "تعرض لعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال الشغب".

وأكدت المديرية استمرارها "في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه"، مشيرة إلى أنها "ستضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن".

وكان سائقو الشاحنات في عدة محافظات أردنية نفذوا خلال الساعات الماضية، إضرابات واسعة تنديداً بارتفاع أسعار المحروقات، في ظل إستمرار تدهور الأوضاع المعيشية بالبلاد.

وأغلقت أسواق ومحال تجارية في محافظات معان والكرك ومأدبا أبوابها تضامناً مع إضراب سائقي الشاحنات، وفقاً لصور ومقاطع فيديو تداولها أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية محلية.

يشار، إلى أن سعر لتر الديزل في الأردن ارتفع بنسبة 46% خلال كانون الأول الجاري، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع سعر وقود التدفئة بنسبة 40% والبنزين 10% في المئة، وذلك بعد رفع الحكومة أسعار المحروقات تنفيذاً لبرنامج إصلاح مع صندوق النقد الدولي تلتزم بموجبه بتعديل أسعار الوقود شهرياً.