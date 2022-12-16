إليكم تفاصيل المنحة الرئاسية في سوريا ومتى ستصرف ؟!

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2022 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وبحسب نص المرسوم، الصادر اليوم الخميس 15 من كانون الأول، تصرف المنحة لجميع العاملين من المدنيين والعسكريين، والعاملين لدى جهات القطاع المشترك التي لاتقل مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأس مالها، والمجندون لدى الجيش.

ويشمل المرسوم، المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، والعاملين على أساس الدوام الجزئي، أو الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، وأصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحابات معاشات عجز الإصابة الجزئي 60 فمافوق غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشًا من أي جهة تأمينية أخرى.

وأقرت آخر زيادة على الرواتب في كانون الأول 2021 بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، وبنسبة 25% على رواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

إلى ذلك، قال معاون وزير المالية منهل هناوي إن صرف المنحة التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 21 للعام الجاري سيبدأ اعتباراً من بعد غد السبت.