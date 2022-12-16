كهرباء اللاذقية تجري صيانة عامة.. ستشمل هذه الأحياء ؟!

أعلنت شركة الكهرباء في محافظة اللاذقية عن إجراء صيانة عامة على محطة تحويل الجامعة، يوم غد الجمعة، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 صباحاً من نفس اليوم.

وبينت الشركة أنه خلال هذه الفترة ستتأثر عدة أحياء في مدينة اللاذقية التي تتغذى من المحطة، وهي "المشروع الثامن وخط مقسم تشرين والزقزقانية والسكنتوري والزراعة والأوقاف ودوار هارون".

وأكدت أنه «عند انتهاء الأعمال سيتم التعويض عن المناطق التي قطعت عنها الكهرباء خلال أعمال الصيانة».

وتعيش محافظة اللاذقية ضمن برنامج تقنين كهربائي، يصل في أحسن الأحوال إلى ساعة تغذية مقابل 5 ساعات قطع.