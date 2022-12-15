دمشق تكشف بالأرقام حجم خسائرها النفطية ؟!

كشفت وزارة الخارجية عن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأمريكية على أراضيها بمبلغ 25.9 مليار دولار منها 19.8مليار دولار حجم خسائر النفط والغاز المسروق.

وجاء في بيان وزارة الخارجية ليوم الأربعاء: «آخر الإحصاءات تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأمريكية والميليشيات التابعة لها على الأراضي السورية قد بلغت 25.9 مليار دولار، ناجمة عن سرقة النفط والغاز والثروات المعدنية بقيمة تقدر بـ19.8 مليار دولار وتخريب وسرقة المنشآت بـ 3.2 مليارات دولار إضافة إلى الأضرار الناجمة عن قصف طيران التحالف الدولي اللاشرعي للمنشآت النفطية والغازية بقيمة تقدر بـ 2.9 مليار دولار».

ولفتت الخارجية إلى أن «الخسائر غير المباشرة تتجاوز الـ86 مليار دولار وهي تمثل قيمة فوات الإنتاج (النفط الخام، الغاز الطبيعي، الغاز المنزلي، مشتقات نفطية، ثروات معدنية) نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة في ظروف العمل الطبيعية، وتبعا لذلك فإن إجمالي قيمة خسائر القطاع النفطي السوري قد بلغ 111.9 مليار دولار».