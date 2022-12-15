طفل سوري يتعرض للتعـذيب في لبنان !

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل سوري يعيش في لبنان يروي تفاصيل الاعتـداء عليه من قبل أرباب عمله، بحجة أنه تأخر عن ملاقاة أبقار وأغنام يعمل راعياً لها.

ويظهر الفيديو رجلاً يسأل الطفل عن سبب حالته، فقال الطفل، وهو يأكل إنه تم الاعتـداء عليه بالضرب.

وأوضح أن الضرب طال عينه اليمنى، وهو ما يشير إليه اللون الأزرق حولها، وكسروا له إحدى أسنانه.

وأشار إلى أنه يعمل كراعي أغنام وأبقار لدى أحد الأشخاص في لبنان، لكن بحجة تأخره عن القدوم لعمله، قام أصحاب العمل بتعنيفه.

إلى ذلك، أثار المقطع غـضباً واسعاً على وسائل التواصل، وارتفعت مطالبات بضرورة معـ.ـاقبة الفاعلين فوراً.

يذكر أنه منذ بداية الحرب السورية، يستضيف لبنان أكثر من مليون نازح سوري، تعرض كثير منهم لحوادث اعتداء خلال السنوات السابقة، بدوافع عنصرية وأخرى.

ويبرر بعض اللبنانيين تلك الحوادث بـ "المشاكل الاقتصادية في البلد"، باعتبار أن "سببها النازح السوري"، وأن تلك الحوادث لا تعدو كونها "حوادث فردية".

وتبرز مشكلة النزوح السوري في لبنان في وقت تستغل فيه أطراف سياسية لبنانية القضية لتمرير أجندات غير معلنة، رغم جهود الدولة السورية وبعض الجهات اللبنانية لإعادتهم إلى بلدهم.